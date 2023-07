Corpo Carbonizado Encontrado em Araçatuba

ARAÇATUBA – No final da tarde de sexta-feira (07), um corpo carbonizado foi descoberto na Travessa Manoel da Nóbrega, próximo a Marginal Clibas de Almeida Prado, na zona Norte de Araçatuba. A descoberta macabra deixou os moradores da região em choque e atraiu a atenção das autoridades locais.

Segundo informações preliminares, o corpo foi encontrado por volta das 17h e estava completamente carbonizado, o que dificultou a identificação inicial.

Os policiais que chegaram ao local depararam-se com a cena perturbadora e encontraram partes do esqueleto, incluindo crânio, coluna e fêmur.

Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde passarão por exames.

O caso foi comunicado à polícia militar após uma denúncia anônima feita através do telefone de emergência 190. As autoridades estão tratando o caso com extrema seriedade e já acionaram a polícia civil para conduzir as investigações.