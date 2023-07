Centro de Zoonoses realiza cadastramento para castração de animais em Castilho

CASTILHO – No última terça-feira (05/07), o Governo de Castilho, através da equipe do CCZ- Centro de Controle de Zoonoses, em parceria com a Estratégia de Saúde da Família da UBS (Unidade Básica de Saúde) Genercina Sakakibara, realizou ação de cadastramento de animais para castração.

As castrações serão realizadas através do programa municipal “Mãos e Patas que se Acolhem” no Bairro Jupiá na zona rural.

Além do cadastramento, foram realizadas mais de 70 consultas veterinárias e coleta de exames.

“É o Governo de Castilho mostrando que é possível desenvolver estratégias de saúde que protegem o animal através de ações de prevenção”, frisou o veterinário Eduardo.

Estiveram envolvidos na ação médicos veterinários e agentes de zoonose.