Cecam conquista ponto extra e está praticamente classificado na Copa Life 40 anos

ANDRADINA – O time Associados do CECAM deu importantíssimo passo para a classificação à próxima fase da 2ª Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos, ao conquistar o ponto extra na cobrança de penalidades, depois de um empate sem abertura no placar no tempo normal da partida contra o Saideira F. C., da cidade de Ilha Solteira, realizada na noite de quinta-feira (06), no próprio Cecam, organizador do evento esportivo.

O Cecam não fez um bom primeiro tempo, dando muito espaço ao adversário, que só não abriu o placar e nem aplicou uma goleada, graças à grande noite do goleiro Antônio Borges, que evitou o gol certo pelo menos umas três a quatro vezes ainda na primeira etapa, dada a fragilidade apresentada por seu time. O treinador Nilson Tuffy teve trabalho para arrumar a casa no intervalo.

Com a chegada de Marcinho Tuffy no intervalo, que estava em compromisso profissional, o time Associados do Cecam deu uma significativa melhorada, principalmente no quesito de prender mais a bola no campo de ataque, chegando ainda a perder boas e importantes oportunidades. Mas o placar não foi alterado até o enceramento da partida apitada pelo murutinguense Rogério “Lera”.

Nas penalidades novamente o goleiro Antônio Borges fez a diferença para o time da casa, defendendo uma das penalidades e dando o ponto extra para seu time, cujos jogadores converteram as três cobranças regulamentares.

RODADA DESTA SEXTA-FEIRA

A diretoria de esportes do Cecam programou para a noite desta sexta-feira (07), a partir das 19h30, mais dois jogos para fechamento de mais uma rodada da 2ª Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos.

Horas – JOGO

19h30 – Suco Life X Despachante Santo Antônio

20h30 – ATC Veteranos X DME/Pebec Engeoesp

CLASSIFICAÇÃO

Com a partida do Cecam X Saideira realizada na quinta-feira (06), a classificação da 2ª Copa Life de Futebol ficou assim definida:

1º lugar – ATC Veteranos – 3 jogos – 7 pontos

2º lugar – Cecam – 4 jogos – 7 pontos

3º lugar – Sucos Life – 2 jogos – 6 pontos

4º lugar – Santo Antônio – 3 jogos – 6 pontos

5º lugar – Guaporé – 3 jogos – 2 pontos

6º lugar – Saideira – 3 jogos – 1 pontos

7º lugar – Pebec – 2 jogos – 0 pontos

ARTILHEIROS

Fabiano Gadelha (5 gols) e Marcio Richardes (4), os dois do Sucos Life; Cristiano Pìnho (4), do Santo Antônio; Claudinei Lopes, o “Alemãozinho”, do ATC, 3 gols; Alex Marques, do Guaporé, também com 3 gols. Os demais que já marcaram na competição tem 2 ou menos que isso.