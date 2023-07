Equipe Center Combat Muay Thai conquista medalhas de ouro para Andradina

GUARULHOS – No último domingo, 02 de julho, a Equipe Center Combat Muay Thai de Andradina, liderada pelo mestre faixa preta Paulão, esteve em Guarulhos – SP, participando do Evento de Muay Thai e Kickboxing Titan Fight, que também foi uma seletiva para o campeonato brasileiro.

A academia foi representada pelos atletas: Lohan Lucas, Armando Augusto e Luccas Saldanha, e tiveram como

resultado 3 vitórias por pontos ao final de 3 rounds de 2 minutos cada, trazendo 3 medalhas de ouro.

A viagem da equipe foi patrocinada por empresários e amigos, que arcaram com os custos de combustível, pedágio e alimentação dos atletas, já que não houve ajuda da prefeitura e a equipe viajou em carro particular.

No próximo dia 30 de julho, acontacerá mais um evento, dessa vez no Guarujá, onde os 3 atletas representarão a equipe e a cidade no Campeonato Paulista de Muay Thai e Kickboxing.

A organização da academia vem agradecer aos patrocinadores: Falcon Cell, Pilates New, Oppa Publicidade, Del Valle Distribuidora de Bebidas, Amaral Assessoria Contábil, Piloca Gás e Agua, Maíra Guimarães, Lalo Roupas, Elo Saldanha Design e Pigmentação, Karla Simões Malvezzi Advocacia, Dra. Flaviana Bialon dermatologista, Laércio Roque despigmentação a laser, Hotel Roda d’água, Espaço Implér, Instituto Alves, Limpadora Max, Paglio Gelateria e Confeitaria, Box 24 Mix, Infinny Semijóias e Moda Masculina, Cesar Simões Moda Masculina, DG Serviços Administrativos, Instituto de Patologia de Andradina, aos amigos e alunos da academia, pela ajuda e por confiar no nosso trabalho, e que continuemos colhendo bons frutos e incentivando a juventude à prática esportiva.