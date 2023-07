ANDRADINA – Com 2,3 mil cavaleiros a “Cavalgada da Tradição Terra do Rei do Gado” foi a maior da história de Andradina. Segundo o organizador, Carlos Bento Bisneto, público recorde também no recinto de Exposições Miguel Rodrigues da Silva (Expoan), com mais de 5 mil pessoas participando do encerramento da cavalgada.

O evento que tem a parceria da Prefeitura de Andradina, abriu oficialmente o mês de festejos do aniversário da cidade no último sábado (1). O presidente da Associação Tradição da Terra do Rei do Gado, Carlos Bento Bisneto disse que a cavalgada está se formando como uma das maiores e melhores do interior paulista.

“Trabalhamos para manter viva a tradição tropeira com orgulho de ser “caipira” e morar numa cidade com essa tradição. Parabéns Andradina!”, disse.

A cavalgada percorreu um percurso pelas principais ruas da cidade para memorar o tempo das comitivas de gado, que estão intimamente ligadas as origens da cidade.

O evento celebrou, sobretudo, a importância da figura do sertanejo que transportava uma das maiores riquezas que fizeram desenvolver o interior do país, o gado. Nesta tradição, Andradina é lembrada, em proza e verso, como a Terra do Rei do Gado.

Na bagagem, no lombo dos cavalos, a memória viva das tradições do campo, numa verdadeira procissão da cultura. (fotos: Manoel Messias/Mil Noticias)