Duas pessoas morrem em acidente em Rodovia em Birigui

BIRIGUI – Um acidente envolvendo um veículo de passeio e dois caminhões deixou duas vítimas fatais na tarde de quinta-feira (29), em Birigui.

No local foi constatado que haviam 03 veículos envolvidos sendo 01 caminhão Mercedes-Benz azul, 01 caminhão F-4000 azul e um Corsa prata.

Segundo informações locais, o veículo Corsa transitava no sentido Coroados a Araçatuba e por motivos a serem esclarecidos cruzou o canteiro central invadindo a pista de rolamento do sentido contrário(Coroados/Araçatuba) onde o caminhão MB que transitava no sentido Araçatuba a Coroados colidiu transversalmente no Corsa e na sequência o caminhão perdeu o controle da direção do veículo chocando-se contra o caminhão F4000 que estava parado na área lindeira além do acostamento.

Nesse acidente resultaram em 02 fatalidades sendo 01 condutor do caminhão MB e 01 condutor do Corsa.

O condutor da F4000 não se feriu.

O corpo de bombeiros foi acionado com apoio da ViaRondon, Polícia Militar Rodoviária.