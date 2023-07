8ª FICAT 2023 – Feira da Indústria Comércio Agro e Turismo de Andradina

ANDRADINA – A cidade de Andradina sedia dos dias 12 a 15 de outubro de 2023, a 8ª FICAT 2023, no Recinto de Exposições MIGUEL RODRIGUES DA SILVA (EXPOAN), com várias atrações pré-programadas, oportunidades de negócios, comida boa de primeira, estratégias inovadoras de marketing, brinquedos para as crianças no seu dia especial. Confiram nesta matéria tudo o que está relacionado ao evento.

OBJETIVO:

Atração de novos clientes

Participando da 8ª FICAT 2023, sua empresa conseguirá aumentar a visibilidade da sua marca diante dos clientes em potencial. Nada melhor do que um canal por meio do qual é possível ser encontrado e, possivelmente, travar contato com novos clientes.

As feiras permitem aos visitantes saber tudo sobre uma empresa que está em exposição, conhecer os seus serviços e produtos de destaque de uma maneira bem pessoal e próxima. É uma chance de mostrar os diferenciais da empresa e o que ela faz com base em uma boa estratégia de marketing.

Oferecimento de algo novo

O ambiente da 8ª FICAT 2023 traz a oportunidade de usar materiais como banners, vídeos, imagens, panfletos, catálogos, brindes personalizados. Além de engajar os clientes, eles servirão como grandes aliados para divulgar tanto os lançamentos quanto os produtos e serviços da empresa.

Oportunidade de fazer pesquisa de mercado

A 8ª FICAT 2023 oferecerá a oportunidade para que sua empresa possa analisar melhor o seu público. Já que a sua empresa entrará em contato com muitas pessoas, as chances de networking serão altas. A sua empresa pode solicitar um cadastro dos visitantes para enviar uma pesquisa on-line ou fazer algumas perguntas diretas para conhecer mais de perto suas questões, seus desejos e suas necessidades.

Boas chances de novas negociações

Um dos principais objetivos da 8ªFICAT 2023 está relacionado às novas oportunidades de mercado. Nesse espaço, a empresa entrará em contato com um leque de fornecedores, outras empresas que podem sugerir parcerias, além dos novos clientes.

Com um ótimo projeto e boa organização, a 8ªFICAT 2023, proporcionará o ambiente adequado para receber um grande público, estimular diálogos frutíferos e trocar experiências que podem levar ao fechamento de excelentes contratos e negócios.

Melhor posicionamento da marca

Mais um dos objetivos da 8ªFICAT 2023 é a chance de se posicionar à frente de seus concorrentes. Além da divulgação espontânea, vale demonstrar quais são os valores da sua marca, as suas perspectivas e como ela pode contribuir para o mercado.

Podemos dizer que participar de uma feira de negócios consiste em garantir um ótimo reforço para o marketing de sua empresa.

Agora que você entende os principais objetivos da 8ª FICAT 2023, está claro que não é bom perder uma oportunidade vantajosa como essa!

Quando e onde acontecerá a 8ª FICAT 2023?

A 8ª FICAT 2023 acontecerá de 12 a 15 de outubro de 2023.

No Recinto de Exposições MIGUEL RODRIGUES DA SILVA (EXPOAN)

ATRAÇÕES DA 8ª FICAT 2023

GRANDES SHOWS

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO DIA DAS CRIANÇAS

1º FORUM DE TURISMO REGIINAL

FINAL DO CONCURSO MISS E MISTER TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO

A MAIOR FEIRA DE VEICULOS USADOS JÁ REALIZADA NA REGIÃO

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA E VARIADA

PARQUE DE DIVERSÕES (Adulto e Infantil)

Programação da 8ª FICAT 2023:

DIA 12/10

Solenidade de abertura da 8ª FICAT 2023 – às 14 hs

BANDA KOMBINADOS – das 21hs às 23hs

Show em comemoração ao Dia das Crianças

DIA 13/10

Abertura do 1º FORUM DE TURISMO REGIONAL- às 9 hs

Artista Sertanejo (ainda não definido)- das 23 hs às 01 hs

DIA 14/10

Final do Concurso Miss e Mister Turismo do Estado de São Paulo-às 20 hs

Desfile de modas (Adulto, Kids, Teens e Masculino)- às 20 hs

Artista Sertanejo (ainda não definido)- das 23 hs às 01hs

DIA 15/10 Orquestra de Vila Caipira- das 21hs às 23 hs

COMO PARTICIPAR?

Expositores poderão se inscrever por:

APP Aciaandradina disponível para Android e IOS.

Ou entrar em contato pela Central de relacionamento ACIA

Atendimento 1

Fone/Whats – (18) 99647-5374

Atendimento 2

Fone/Whats – (18) 99638-6446

Atendimento 3

Fone/Whats – (18) 99692-4416

Atendimento geral – (18) 3722-1320

Secom/Prefeitura