Ladrão furta motocicleta de casa de rações no Jardim Alvorada

ANDRADINA – A Polícia Militar ainda não conseguiu localizar um indivíduo trajando calça jeans e colete refletivo flagrado por câmeras de segurança furtando uma motocicleta Honda 150, na cor azul, ano 2004, Placa DJT-2740, de uma casa de rações localizada no cruzamento das ruas Floriano Peixoto com Jesus Trujillo, no jardim Alvorada. O furto aconteceu na manhã desta sexta-feira (30). O caso foi repassado para a Polícia Civil que, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, vai tentar esclarecer o crime. Segundo um dos proprietários do estabelecimento, a moto estava destravada.

O furto aconteceu próximo das 9h15, segundo os proprietários, que perceberam a ausência da moto que estava estacionada pela rua jesus Trujillo. O toldo do estabelecimento estava abaixado devido ao sol forte da manhã e impediu que toda a ação fosse filmada, mas foi possível ver a vestimenta do criminoso.

Depois de acessar o circuito de segurança, foi possível constatar o furto e acionar a Polícia Militar que, mesmo realizando intenso patrulhamento, não conseguiu identificar o indivíduo, nem localizar a moto até o fechamento desta matéria.