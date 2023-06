Quatro trabalhadores levemente feridos em acidente na Rondon

Em 14 dias, Polícia Rodoviária registrou três acidentes praticamente no mesmo local, dois deles praticamente sem vítimas e outro com vítima fatal, um motorista de uma carreta carregada com calcário.

CASTILHO – Quatro trabalhadores da usina de álcool de Castilho e moradores na cidade de Lavínia, sofreram ferimentos pelo corpo, três deles leves e um que mereceu maior atenção, ao se envolverem em acidente de trânsito no início da manhã de quarta-feira (21), no Km 651 da rodovia Marechal Rondon (SP 300). Um dos trabalhadores foi socorrido com dores nas costas até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Andradina, medicado e liberado posteriormente. A Polícia Rodoviária registrou o acidente.

Segundo informações, os trabalhadores seguiam pela Rondon, depois de saírem da cidade onde moram, com destino ao seus trabalhos na usina de álcool de Castilho, quando, próximo das 6h30, por motivos que não foram informados, o motorista D. F. A. A., de 28 anos, dirigia o GM Corsa, na cor prata, quando ao se aproximarem do KM 651, próximo do posto de gasolina Rodotruck, perdeu o controle de direção, caindo na canaleta central de escoamento de águas pluviais.

Por sorte o veículo não chegou a capotar, causando apenas ferimentos leves em três dos trabalhadores e contusão na costa de um deles.

OUTRO ACIDENTE SEM VÍTIMAS

Na noite deste domingo (25), próximo das 19h, aconteceu outro acidente, felizmente sem vítimas, muito próximo do mesmo local, quando uma moradora de Castilho passou por um grande susto ao ter seu veículo VW Fox, acertado na traseira por um Fiat Toro. Os dois veículos seguiam no sentido Andradina/Castilho e não se sabe ainda os motivos do acidente.

Depois do choque, O VW Fox rodou na pista e caiu na canaleta central de escoamento de águas pluviais. Felizmente não houve feridos. A Polícia Militar de Castilho deu suporte até a chegada da Polícia Rodoviária. Uma unidade de resgate da Via Rondon foi até o local, porém, não foi preciso encaminhar ninguém até uma unidade de saúde.

ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL

O acidente deste domingo (25) e do último dia 21, é praticamente no mesmo local em que o motorista Diego Garcia de Souza, 30 anos, morador na cidade de Três Lagoas/MS, que dirigia uma carreta caçamba carregada com calcário perdeu a vida ao se envolver em um acidente na madrugada do último dia 11m quando o veículo também caiu na canaleta central de escoamento de águas pluviais. Parte da carga caiu sobre a cabine e outra parte ficou esparramada pela pista contrária a que o veículo seguia.