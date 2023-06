Cavalgada abre mês de aniversário de Andradina no sábado (1)

ANDRADINA – A Cavalgada da Tradição vai abrir o mês de aniversário de Andradina no próximo sábado (1). Promovida pela Associação Tradição da Terra do Rei do Gado, a cavalgada é uma das maiores do interior paulista, sendo prestigiada por milhares de cavaleiros que, movidos pela tradição tropeira, percorrem um percurso pelas principais ruas da cidade para memorar o tempo das comitivas de gado, que estão intimamente ligadas as origens da cidade.

O evento celebra, sobretudo, a importância da figura do sertanejo que transportava uma das maiores riquezas que fizeram desenvolver o interior do país, o gado. Nesta tradição, Andradina é lembrada, em proza e verso, como a Terra do Rei do Gado.

Na bagagem, no lombo dos cavalos, a memória viva das tradições do campo, numa verdadeira procissão da cultura.

“A cavalgada é a mais tradicional festa popular Andradinense e ligada as nossas tradições. Não poderíamos ficar de fora dos festejos da cidade que está entrando no mapa dos grandes destinos turísticos do país”, disse uma das lideranças do grupo Carlos Bisneto.

Trajeto

O início da Cavalgada, com um café da manhã acontece a partir das 6h00 na Avenida dos Três Poderes (prolongamento da Avenida Guanabara). A saída está programada para as 9 horas seguindo um trajeto pela Avenida Guanabara até chegar à Rua São Paulo, virando na Paes Leme, até a Orensy Rodrigues da Silva, Acácio e Silva até a Avenida Bandeirantes reta final até o o Recinto de Exposições “Miguel Rodrigues da Silva” (EXPOAN).

Desfile e Show

A programação de aniversário de Andradina, que completa 86 anos no dia 11 de julho, tem como ponto alto o desfile cívico que será realizado no prolongamento da Avenida Guanabara e que tem a presença confirmada de aproximadamente 2 mil participantes, entre escolas, entidades, instituições militares e esportistas.

Após o desfile haverá queima de fogos sem estampido e também a apresentação da banda Biquini Cavadão.

Para facilitar a locomoção dos andradinenses para a arena do desfile e show, uma ônibus circular estará levando as pessoas para o local da festa. Horários dos eventos serão divulgados em breve.

Programação dos Festejos 86 anos

29 DE JUNHO

FESTIVAL MPB DAS EMEbs (EDUCAÇÃO)

Local. Centro cultural

JULHO

01 DE JULHO

Abertura do Festival Gastronômico de Comida de Buteco.

11° CAVALGADA DA TRADIÇÃO DA TERRA DO REI DO GADO

07 DE JULHO

10 DE JULHO

Coquetel e noite de autógrafos comemoração

ADELIO SARRO 50 ANOS – 20:00 LOCAL CENTRO CULTURAL

11 DE JULHO

ALVORADA FESTIVA

DESFILE CIVICO E SHOW COM BIKINI CAVADÃO

15 DE JULHO

TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA (Gime)

18 de julho

ENCONTRO DE ARTISTAS ANDRADINENSES

ANDRADINA MPB / BLUES 19:30

CENTRO CULTURAL

22 DE JULHO

Espetáculo de dança LEGIONARIOS

DIA 28 JULHO

FESTA DO PRODUTOR

22 DE JULHO

TORNEIO DE FUTVOLEI MISTO

Arena Beach do Castanheira

DIA 30 DE JULHO

2° ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Centro cultural

Secom/Prefeitura