ATC e Lyon empatam na abertura do Campeonato Amador 2023

ANDRADINA – As equipes do ATC Suco Life e Lyon F. C. empataram sem movimentarem o placar na abertura do Campeonato Amador de Futebol Mini Campo, em sua edição do ano de 2023, em partida realizada na tarde deste sábado (24), no campo do ATC com a presença de uma grande torcida, em evento esportivo organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, com apoio da prefeitura de Andradina, que este ano homenageia o esportista Oscar dos Santos (in memorian). Foi um jogo digno de abertura de um grande campeonato.

As duas equipes entraram em campo um pouco depois das 16h, para perfilamento e execução dos hinos Nacional e do município, e antes do início da partida o subsecretário de Esportes de Andradina, Fabrício Domingos, o “Indião”, um verdadeiro operário do esporte na cidade, providenciado a entrega de um cartão de prata para a esposa e familiares do homenageado, Oscar dos Santos (in memorian), que empresta seu nome ao campeonato. Oscar era muito ligado ao esporte como um todo e presidente do clube Ressaca, da vila Mineira.

O JOGO

Como era de se esperar, o ATC, treinado por Júlio de Souza, o “Mulinha” começou melhor a partida, já que conta em seu elenco com atletas bastante conhecido do futebol andradinense, tendo alguns deles já jogado profissionalmente e alcançado sucesso no estado, no pais e até no exterior. Entre eles podem ser citados Marcinho Richardes (Jaoão), Téssio Ortuzal (Santa Catarina), kadu (Macedônia), e também Anderson e Douglas Nicomedes, Ariel, Gabriel Nunes (Cabidinho), Zé Maique, Rodrigo Barros, Rafaerl Gamarra e Almirzinho Altran.

Mas o bravo Lyon soube segurar o abafa inicial e controlou as tentativas do adversário chegar ao seu gol usando uma forte marcação em todos os setores do campo, mas principalmente no meio, local de atuação dos mais talentosos. Os dois goleiros foram fundamentais para que o placar não fosse aberto em nenhum dos tempos.

No segundo tempo o Lyon chegou a assustar com duas belas jogadas, mas o goleiro do ATC, Valdeir Rivelino, um craque embaixo da trave, fez duas belas defesas. Mesmo caso foi o goleiro do Lyon, Jhonatan, super ágil em campo e fundamental para que o placar não fosse aberto.

PRÓXIMAS PARTIDAS

Neste domingo (25), a Secretaria Municipal de Esportes agendou partidas em várias praças de esportes. Confira se seu time vai entrar em campo logo mais.