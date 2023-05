FEA sedia competição regional de damas e xadrez

ANDRADINA – Na última sexta-feira (05) na FEA, em Andradina, aconteceu a Competição de Damas e Xadrez dos JEESP 2023 na categoria infantil (de 15 a 17 anos). A competição contou com a participação de 200 alunos/atletas, 22 equipes, 22 professores de Educação Física pertencentes às Escolas Estaduais da Diretoria de Ensino da Região de Andradina.

A competição foi extremamente surpreendente, tudo isso só foi possível através da parceria da Dirigente Regional de Ensino, Selênia Witter e do PEC de Educação Física Marcos Moreira ambos da Diretoria de Ensino e do Coordenador Acadêmico do Curso de Educação Física Fumagalli de da Diretora Acadêmica Carla Guerra da FEA – Fundação Educacional de Andradina – FISMA/FCCA.

Para chegar aos finalistas a competição foi muito acirrada, os primeiros colocados irão representar a Região de Andradina na Final Regional em Araçatuba e assim ficou a classificação,

“Agradecemos principalmente os professores de Educação Física das Escolas Estaduais pertencentes a Diretoria de Ensino de Andradina no empenho com seus alunos/atletas, no apoio ao esporte e na organização das competições. Sem eles nada disso estaria acontecendo desta forma”, disse Carla Baleroni Guerra.



Xadrez Masculino – Equipe

1 – E.E. Álvaro Guião – Andradina

2 – E.E. Padre Anchieta – Murutinga do Sul

3 – E.E. Francisco Teodoro de Andrade – Andradina e E.E. Profª. Léa Silva Moraes – Ilha Solteira



Xadrez Masculino Individual

1 – Eduardo Henrique – E.E. Álvaro Guião- Andradina

2 – KaiKy Nishimura – E.E. Profª. Léa Silva Moraes – Ilha Solteira

3 – Enzo Gabriel – E.E. Padre Anchieta – Murutinga do Sul



Xadrez Feminino – Equipe

1 – E.E. Álvaro Guião – Andradina

2 – E.E. de Urubupungá – Ilha Solteira



Xadrez Feminino Individual

1 – Julia Emi – E.E. de Urubupungá – Ilha Solteira

2 – Juliana Koike – E.E. Álvaro Guião – Andradina



Damas Masculino – Equipe

1 – E.E. João Brembati Calvoso (J.B.C.) – Andradina

2 – E.E. Profª. Zilda Prado Paulovich – Nova Independência

3 – E.E. Padre Cesare Toppino – Lavínia e E.E. Cícero Castilho Cunha – Sud Mennucci



Damas Feminino – Equipe

1 – E.E. Padre Cesare Toppino – Lavínia

2 – E.E. João Brembatti Calvoso – J.B.C. – Andradina

3 – E.E. Padre Anchieta – Murutinga do Sul

Secom/Prefeitura