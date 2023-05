Copa Futsal 2023 de Castilho já tem chaves definidas

CASTILHO – Foi definida na terça-feira (09), as chaves da Copa Futsal 2023 que será disputada nos próximos dias no Ginásio de Esportes Jorge Franco, em Castilho.

A competição deste ano terá 18 equipes divididas em quatro chaves. Chaves A e B com cinco times cada e chaves C e D com quatro equipes cada uma.

Chave A: Conveniência Lopes, Vira Latas, Magnatas, São Bento e Vai na Fé.

Chave B: Atlheticanos, Mercado Alvorada, Mão Negra B, Pendengo e MEC.

Chave C: Velha Guarda, Laranjeiras, Manchester Sítio e Projeto Show de Bola.

Chave D: Mão Negra/Adega, Juvenil’s Flamengo, Fut Raiz e Barbearia Invictus.

Conforme o Assessor de Esportes Silvinho Black, a data inicial do campeonato ainda está definida.

Segundo Silvinho, é provável que ocorra ainda neste mês de maio.

O palco esportivo passou pela maior reforma de sua história, e o jogo que abrirá a competição será entre duas equipes da Chave A: Conveniência Lopes contra o Vira Latas.