Polícia Militar detém indivíduos e apreende arma de fogo

ILHA SOLTEIRA – Na noite da última terça-feira, dia 02, policiais militares de Ilha Solteira avistaram três indivíduos ao lado de um veículo, próximo a um posto de combustíveis, sendo abordados, oportunidade em que um deles se evadiu, tomando rumo ignorado.

Durante vistoria no veículo, que mais tarde se soube pertencer ao indivíduo evadido, localizaram um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 3 cartuchos do mesmo calibre, 02 alicates corta frio, 01 pé de cabra, 01 alicate de corte, 01 chave de fendas, 01 barra de ferro e 02 canos PVC com gancho na ponta, petrechos esses utilizados para a realização de furtos fios de cobre. Os dois indivíduos foram encaminhados ao DP local onde foram ouvidos e liberados.