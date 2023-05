Homem é preso pela PM de Ilha acusado de tráfico de drogas

ILHA SOLTEIRA – Um homem morador no bairro Novo Horizonte, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (09), acusado de tráfico de entorpecentes ao ser surpreendido entregando porções de maconha à outra pessoa. Na residência foram localizadas outras 6 porções da mesma droga, além de 107 gramas de maconha não embaladas. Encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, foi indiciado e recolhido a carceragem.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe de Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), durante patrulhamento, flagrou um indivíduo entregando um “sacolé” contendo entorpecente do tipo maconha a um outro indivíduo, sendo rapidamente abordado.

Diante do material ilícito localizado, foram realizadas diligências e vistorias na residência, onde foram apreendidos mais 06 papelotes da mesma droga, além de 107 gramas que ainda não haviam sido embaladas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, onde foi indiciado por tráfico de drogas e recolhido a carceragem.