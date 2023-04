Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau

Homem invade creche em Blumenau com uma machadinha e deixa quatro crianças mortas e uma em estado grave.

BLUMENAU/SC – Na manhã desta quarta-feira (5), uma creche particular em Blumenau, Santa Catarina, foi alvo de um ataque que resultou na morte de quatro crianças e deixou uma em estado grave. Segundo a Polícia Militar, um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, localizada na rua dos Caçadores, no bairro Velha. O agressor, posteriormente, se entregou no Batalhão da PM.

Um grupo de crianças, com idades entre 4 e 7 anos, foi vítima deste terrível ataque. O criminoso, que chegou ao local em uma motocicleta, invadiu a creche com uma machadinha em mãos e atacou as crianças. As autoridades policiais estão investigando o caso e buscam identificar se há mais pessoas envolvidas no crime.

A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática está utilizando suas técnicas de extração de dados de telefone e computadores para identificar se há mais algum participante e como o ataque foi planejado. “Queremos saber onde ele obteve as informações e se mais alguém participou do planejamento”, declarou o delegado-geral.

A Polícia Civil e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) estão no local. Todas as crianças que estavam na creche já foram retiradas pela polícia e entregues aos pais.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, confirmou que o homem já foi preso. “É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos”, escreveu.

Este ataque ocorre menos de dez dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca e deixou outras três feridas, além de um estudante. Desde 2011, mais de 10 escolas foram alvo de ataques por criminosos no Brasil.

Após se entregar para a polícia, homem identificado como Luiz Lima, 25 anos, autor do crime na Creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, ele falou para policiais que terão mais ataques hoje, que era só o começo e que cometeu o crime em decorrência de um desafio de um jogo gamer.

As autoridades vão ter que redobrar a atenção nas escolas, pois não podemos que venham ter novas vítimas.