Briga entre alunos em escola de Araçatuba gera tumulto e mobiliza Polícia Militar

Dois estudantes estavam com arma branca, na Escola Estadual Arthur Leite Carrijo, no bairro Umuarama.

ARAÇATUBA – Uma briga entre dois alunos de 13 anos de idade, da Escola Estadual Arthur Leite Carrijo, no bairro Umuarama, em Araçatuba, mobilizou a Polícia Militar e causou tumulto, na manhã desta quarta-feira (5). Com receio de violência, muitos pais e avós buscaram seus filhos e netos. A reportagem do RP10 apurou que os dois estavam armados com armas brancas.

O caso aconteceu por volta das 8h desta quarta-feira. A aposentada Vera Lúcia Lima, 67 anos, conta que passava em frente à escola, quando viu pelo menos sete viaturas da PM paradas em frente à unidade escolar.

Com medo da violência, ela entrou e pediu para levar o neto para casa, um adolescente de 13 anos, que cursa o 8º ano. “Uma funcionária me disse que dois estudantes estavam com armas brancas e um queria matar o outro”, contou.

A escola oferece Ensino Fundamental e Ensino Médio. Quando chegou à escola, a situação estava controlada, segundo a aposentada. “Mas foi o maior tumulto, porque muitos pais chegaram para buscar os filhos. E se acontecesse uma tragédia lá?”, questionou.

Conforme o que apurou a reportagem, os dois estudantes já tinham se desentendido. Um deles havia postado uma foto no Instagram, nessa terça-feira (4), com uma arma de foto e que “iria tirar uma história a limpo”.

Hoje, pela manhã, a Polícia Militar foi acionada. O caso gerou tumulto e pavor entre pais e alunos. Os dois estudantes foram levados ao plantão policial.

PROTESTO

Pais e alunos da escola estão organizando uma manifestação, em frente à Câmara Municipal de Araçatuba, na próxima segunda-feira (10), para reivindicar mais segurança nas escolas públicas.

“Estamos ligando para todas as escolas, isso precisa acabar. Como vamos deixar as crianças irem para a escola nestas condições?”, afirmou Vera Lúcia.

