Segurança nas Escolas foi tema de reunião convocada pelo governo de Castilho

CASTILHO – Preocupado com a segurança das crianças e adolescentes da rede educacional de Castilho o prefeito Paulo Boaventura convocou na manhã desta quinta-feira (06/04) vários segmentos da sociedade para tratarem de políticas públicas voltadas a segurança escolar.

O objetivo de Paulo Boaventura em reunir as autoridades em seu gabinete foi dar tranquilidade aos pais de alunos que, nos últimos dias, estão apreensivos diante de acontecimentos trágicos em várias escolas e creches do Brasil.

De acordo com Paulo Boaventura, o primeiro passo é a intensificação das rondas e fiscalizações nas unidades de ensino de Castilho através da Atividade Delegada um convênio firmado entre o município e o Governo do Estado de São Paulo.

O prefeito também enfatizou o compromisso do município na busca de promoção de ações educativas e de lazer para crianças e adolescentes dentro das Oficinas culturais e esportivas.

‘’É a maior unidade de ensino de Castilho. Temos uma equipe gestora, professores, alunos e todos os demais funcionários com uma convivência muito harmoniosa”, disse Luiz Aguiar diretor da escola Armel Miranda.

“ Quero agradecer a iniciativa do nosso prefeito Paulo Boaventura na organização dessa reunião com vários segmentos da sociedade, pois temos que olhar para os nosso jovens, penso que não podemos generalizar o problema, achar que tudo acontece dentro da escola pois não é, a escola é um reflexo da sociedade” e juntos iremos tratar de políticas públicas voltadas aos segmentos dos nosso jovens”, frisou Selênia Silvia Witter de Mello.

