Duas meninas morrem em acidente entre trem e ônibus escolar da Apae em Jandaia do Sul

De acordo com a corporação, ônibus transportava alunos na hora da batida. O veículo foi lançado cerca de 40 metros por causa do impacto.

JANDAIA DO SUL/PR – Um acidente entre um trem e um ônibus escolar deixou duas meninas mortas no final da manhã desta quinta-feira (9), em Jandaia do Sul, norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o ônibus pertence à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e transportava estudantes da instituição.