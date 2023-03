Saúde de Murutinga informa que população pode ajudar no combate à dengue

MURUTINGA DO SUL – Mesmo com os trabalhos de prevenção da Secretaria Municipal de Saúde para evitar o surgimento de casos de dengue na cidade, a população de Murutinga do Sul também pode fazer sua parte e realizar ações que ajudem no combate aos focos de criadouros do mosquito Aedes Aegypti, de forma simples e eficaz. Cada um fazendo sua parte, a cidade fica melhor para se viver e a saúde agradece.

COMO PREVINIR?

A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia – quando os mosquitos são mais ativos – proporcionam alguma proteção às picadas e podem ser uma das medidas adotadas, principalmente durante surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, como bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos.

No momento, só existe uma vacina contra dengue registrada na Anvisa, que está disponível na rede privada. Ela é usada em 3 doses no intervalo de 1 ano e só deve ser aplicada, segundo o fabricante, a OMS e a ANVISA, em pessoas que já tiveram pelo menos uma infecção por dengue.

Esta vacina não está disponível no SUS, mas o Ministério da Saúde acompanha os estudos de outras vacinas.

Quantos casos de dengue tem no Estado de São Paulo?

O estado de São Paulo registrou 335,4 mil casos de dengue identificados em 2022, o que representa 73,9% das ocorrências na região Sudeste durante o ano passado. Os dados são da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

Um terço das mortes por dengue no país em 2022 foram registradas no estado de São Paulo, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

De janeiro a maio deste ano, foram 438 mortes em todo o país. Só no estado de São Paulo foram 156 mortes no mesmo período. Em todo o ano passado, foram 63 mortes no estado, ou seja, menos da metade das mortes nos cinco primeiros meses deste ano. Em 2020, foram 144 mortes por dengue.

 Não deixe água parada, destruindo os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve, evita sua procriação.

 Deixe sempre bem tampados e lave com bucha e sabão as paredes internas de caixas d’água, poços, cacimbas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros

 Não deixe acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins. Coloque areia fina até a borda do pratinho.

 Plantas que possam acumular água devem ser tratadas com água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, regando no mínimo, duas vezes por semana. Tire sempre a água acumulada nas folhas.

 Não junte vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha, saquinho plástico de cigarro, embalagem plástica e de vidro, copo descartável etc.) e guarde garrafas vazias de cabeça para baixo.

 Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana, caso precise mantê-los, guarde em local coberto.

 Deixe a tampa do vaso sanitário sempre fechado. Em banheiros pouco usados, dê descarga pelo menos uma vez por semana.

 Retire sempre a água acumulada da bandeja externa da geladeira e lave com água e sabão.

 Sempre que for trocar o garrafão de água mineral, lave bem o suporte no qual a água fica acumulada.

 Mantenha sempre limpo: lagos, cascatas e espelhos d’água decorativos. Crie peixes nesses locais, eles se alimentam das larvas dos mosquitos

 Lave e troque a água dos bebedouros de aves e animais no mínimo uma vez por semana.

 Limpe frequentemente as calhas e a laje das casas, coloque areia nos cacos de vidro no muro que possam acumular água.

 Mantenha a água da piscina sempre tratada com cloro e limpe-a uma vez por semana. Se não for usá-la, evite cobrir com lonas ou plásticos.

 Mantenha o quintal limpo, recolhendo o lixo e detritos em volta das casas, limpando os latões e mantendo as lixeiras tampadas. Não jogue lixo em terrenos baldios, construções e praças. Chame a limpeza urbana quando necessário.

 Permita sempre o acesso do agente de controle de zoonoses em sua residência ou estabelecimento comercial. (com sites especializados)