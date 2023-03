Homem é preso suspeito de aliciar crianças por meio de jogos online para estuprá-las

Foi apreendido na casa dele um celular com vídeos pornográficos de crianças e conversas com as vítimas

Israel Rodrigues de 24 anos foi preso, na terça-feira (7), suspeito de usar jogos online para atrair quatro adolescentes para estuprá-los em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.

A investigação começou após o pai de uma vítima registrar boletim de ocorrência. Ele notou comportamento estranho no filho.

A polícia apurou que o suspeito teria bastante influência sobre alguns meninos que participam de jogos online, principalmente o jogo “Free Fire”. Ele usou o jogo para se aproximar das vítimas e, depois de ganhar a confiança, as levava para sua casa para tentar abusar sexualmente delas.

A divulgação da imagem e identificação do preso foi precedida nos termos da Lei nº 13.869/2019, Portaria nº 547/2021- PC, e do Despacho do Delegado responsável pela investigação, especialmente porque visa a identificação de novas vítimas de acordo com interesse público.

Fonte: jornaldebrasilia.com.br