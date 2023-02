Juventude vence o Zooi Tabacaria por 5 a 4 e também está na semifinal do Futsal de Férias

ANDRADINA – A equipe do Juventude/Carvalho Gás é a outra classificada às semifinais do Futsal de Férias 2023 ao vencer por 5 a 4 o time Elite Conveniência/Zooi Tabacaria, na segunda partida realizada na noite de quinta-feira, 23, no GIME – Ginásio de Esportes Agenor Francisco da Cunha, completamente lotado. O evento esportivo é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, com apoio da Prefeitura de Andradina.

O Juventude esteve à frente do placar todo o tempo, tendo inclusive aberto dois gols de vantagem na etapa inicial e o Zooi Tabacaria corrido atrás do prejuízo e chegando ao empate. Mas o Zooi não esteve em uma noite feliz, estando seus jogadores apáticos a maior parte do jogo, para desespero de seus dirigentes e torcedores.

Prova de que a noite não foi das melhores, o Zooi Tabacaria podia ter empatado o jogo quando teve um jogador a mais por dois minutos (tempo bom demais já que era tempo cronometrado), devido a expulsão do adversário, ou ainda um tiro livre direto após a quinta falta. Nenhuma das duas chances foi aproveitada.

Para piorar a situação, o Zooi levou o quinto gol e, mesmo fazendo o quarto gol, não evitou a derrota e a frustração da equipe de avançar mais na competição.

Já o Juventude/Carvalho Gás provou que veio para fazer um campeonato focado, concentrado, como provou na fase classificatória e agora nas quartas-de-final, sendo todos os méritos de seus jogadores e dirigentes por estarem agora na semifinal do Futsal de Férias 2023.

SHOW A PARTE DAS TORCIDAS

Este campeonato foi diferente dos demais no quesito da presença da torcida. Desde os primeiros jogos, mesmo ainda não sendo os melhores em quadra, a torcida já compareceu em peso, parte disso devido a ausência por conta da pandemia do coronavírus, que impediu a realização dos últimos campeonatos, parte também porque as aulas começaram mais tarde no município e torcedores foram em peso ao GIME.

Este ano também foi possível perceber a presença de muitas famílias, com crianças brincando pra valer nos intervalos dos jogos ou até nos corredores do GIME, transcorrendo tudo na mais perfeitas normalidade, graças ao esquema de segurança contratado para o evento e a presença de equipes policiais militares na modalidade Atividade Delegada, quando PMs fardados prestam serviços ao município.

Por haverem mais fotos do jogo entre ATC X Porto, as fotos das torcidas das 4 equipes envolvidas na noite de quinta-feira, 23/02, foram postadas nesta matéria.