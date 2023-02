ATC vence o Porto nas penalidades e está na semifinal do Futsal de Férias 2023

Partida terminou empatada em 4 gols no tempo normal de jogo e nas penalidades o ATC levou a melhor, vencendo por 4 a 3.

ANDRADINA – Um dos melhores jogos, ou se não, a partida mais disputada do campeonato de Futsal de Férias 2023, foi realizada na noite de quinta-feira, 23, em que o time do ATC/Sucos Life, após empate em 4 gols no tempo normal de jogo contra o Azevedo Ferro e Aço/Porto/Joao Som, venceu nas penalidades por 4 a 3 e conquistou a vaga à semifinal da competição. O Porto é o atual campeão da modalidade.

Parecia que o Porto iria confirmar seu favoritismo, já que até em redes sociais as pesquisas apontavam isso, e até marcou seu primeiro gol logo aos dois minutos da partida, mas o ATC não deixou por menos e correu em busca do empate, virando o jogo faltando menos de dois minutos para terminar o primeiro tempo.

Após a virada do intervalo, o Porto voltou a imprimir um ritmo forte, empatou o jogo e virou para 3 a 2 no início da segunda etapa, e faltando 4 minutos para o termino do jogo, o ATC empatou o jogo.

Para causar mais emoções na partida, o Porto voltou a ficar na frente do placar por 4 a 3 e faltando menos de 2 minutos para oi término do jogo, o ATC voltou a empatar, em um resultado considerado mais justo pelo que as duas equipes apresentaram em quadra. Vale lembrar que o ATC ainda desperdiçou a chance de vencer a partida no tempo normal ao ter uma penalidade defendida pelo goleiro adversário.

PENALIDADES

Nas penalidades, depois de empate nas três primeiras cobranças, um jogador do ATC marcou o quarto gol, enquanto que o atleta Franklin errou a quarta cobrança, ou sendo mais justo, o goleiro do ATC a defendeu, resultando numa explosão de alegria aos vencedores e de frustração para a numerosa torcida do Porto/João Som, que buscava o bicampeonato da competição.