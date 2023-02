Criança é sequestrada, estuprada e morta por jovem de 18 anos em MS

DOURADINA/MS – Na manhã deste sábado (25), um jovem de 18 anos foi preso em flagrante depois de sequestrar, estuprar e matar uma menina de 6 anos. A vítima e o autor eram vizinhos na cidade de Douradina/MS, distante 196 km da Capital.

Segundo o Dourados News, o sequestro aconteceu no final da tarde de sexta-feira, quando ela estava em casa e foi levada pelo rapaz. Polícia encontrou o jovem, que negou o crime a princípio, mas após um tempo confessou.

Na delegacia, ele disse que havia deixado a menina com vida, mas amarrada em uma árvore em lavoura de soja às margens da rodovia. Chegando ao local, os policiais encontraram a criança já morta.

De acordo com as primeiras informações, há sinais de violência sexual no corpo da menina e tudo indica que ela foi estuprada. A perícia criminal está no local junto com a Polícia Civil e Militar.

‘Tava muito louco’, diz jovem que sequestrou e matou menina de 6 anos

Marcos Antônio Bairros, de 18 anos, preso em flagrante pelo sequestro e morte de uma menina de 6 anos, em Douradina/MS, distante 196 km da Capital, confessou o crime e disse que estava drogado.

“Não era minha intenção. Tava eu com uns amigos meus, tava muito louco, usamos porcaria. Ficamos loucão das ideias e do nada passou isso daí na minha mente”, disse ele em entrevista ao Jornal Dourados News.

A criança foi encontrada morta na manhã deste sábado (25) em uma lavoura de soja às margens da rodovia. De acordo com a perícia, tudo indica que ela também foi abusada sexualmente, mas Marcos negou o estupro.

“Nunca fiz isso, foi a primeira e última vez, tô até arrependido com isso. Mas fazer o que, né, não pensamos duas vez, foi efeito das drogas. Não fiz nada com ela, tenho certeza absoluta”, falou.

Segundo Marcos, a menina ainda estava viva quando foi deixada na lavoura. “Tinha amarrado as mãos dela tudinho e colocado camisa nos pés e pano no pescoço. Eu tava muito louco, não sei se ela falou alguma coisa ou não pra mim”, disse o assassino confesso.

A vítima foi sequestrada na própria casa no final da tarde de sexta-feira, Marcos é vizinho da menina. Peritos encontraram chupeta e panos próximos ao corpo da criança, tudo foi apreendido e levado para a delegacia.

Fonte: douradonews.com.br