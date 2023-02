Segunda rodada do Futsal teve três jogos com a presença de bom público

ANDRADINA – Três jogos que aconteceram na noite de segunda-feira, 06, marcaram a segunda do Campeonato de Futsal de Andradina, com jogos com placares apertados e “apenas” uma goleada. Como já constatado na abertura da competição, algumas equipes tem apresentado muitos garotos em seus elencos, servindo para que eles adquiram experiência nesse tipo de competição. A reportagem conversou com um adolescente de 16 anos e ele disse que estava feliz em participar do campeonato, assim como outro de 17, que não analisou a derrota em si, mas a experiência acumulada.

Resultados da segunda rodada:

MULT FARMA BOCA JR 2 X 1 GUARANI A P.

Quem pensou que nesse jogo a equipe do Mult Farma ganharia fácil do Guarani se enganou redondamente, e a partida só não terminou empatada por falta de um capricho maior na hora da finalização da equipe derrotada. A partida foi muito movimentada e corrida, literalmente. Vitoria da Mult Farma Boca Junior por 2 a 1.

Mesmo assim, o Guarani provou que não será mero coadjuvante nessa competição e vai brigar por uma vaga à próxima fase da competição. Já o time da Mult Farma fez valer seu nome e a tradição de alguns jogadores no futsal andradinense, mas precisa dar uma gabaritada nas jogadas para não passar outro sufoco igual esse jogo de estreia. O nervosismo é natural nessa primeira partida, mas agora já passou e é hora de colocar o futebol melhor em prática.

ELITE CONVENIÊNCIA/ZOOI TABACARIA 6 X 1 IMPERIAL

Como já era esperado, o time da Elite/Zooi Tabacaria confirmou a parceria de sucesso e goleou na estréia por 6 a 1 o jovem time Imperial, contando com muitos jogadores ainda muito jovens, mas que estão no caminho certo para dar bagagem e experiencia para futuras competições.

O técnico do Zooi não gostou de alguns lances achando que dava para ser melhor ainda e por isso já colocou em prática uma saudável conversa para antes da próxima partida e com isso ir em busca de mais uma vitória. Zooi Tabacaria quer a classificação sem sustos para a próxima fase do Futsal andradinense.

PUMAS PORTO 3 X 3 AUTO ESCOLA PILOTO

Outro jogo em que pensava-se em uma vitória com facilidade do Pumas Porto frente à Escola Piloto, mas foi um jogo bastante disputado com alternância de cada equipe a frente do placar, mas acabou em igualdade no placar por 3 gols, pelo menos ficando a certeza de que as duas equipes podem fazer um bom papel no restante dessa fase classificatória.

Tirando uma ou outra equipe que realmente vai ser mero coadjuvante na competição e sujeitas a sofrerem goleadas nos próximos jogos, as demais devem literalmente “brigar” por vagas nesta fase classificatória. A partir da outra fase ai são outros quinhentos.

Rodada desta terça-feira (07)

19h – Ajax F. C. X Rodoviaria

20h – Juventude Carv Gas X Inter

21h – Azevedo Porto JS X Donos da Bola

BOM PUBLICO

Um bom público já tem comparecido nas rodadas iniciais do Futsal andradinense, talvez em razão ainda de muitas escolas não terem reiniciadas as aulas pós período de férias. A partir da próxima semana, com o reinício das aulas em todas as escolas públicas e particulares, pode ser que diminua o número de pessoas presentes nas rodadas iniciais.