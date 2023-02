Imagens registram momento em que homem é baleado em Araçatuba

ARAÇATUBA – Imagens de câmeras de segurança registraram momento em que um homem foi baleado dentro do carro no bairro Alto da Boa Vista, em Araçatuba, na madrugada de domingo, 05. A tentativa de homicídio ocorreu na Rua Ari Barroso, na frente da casa da vítima.

De acordo com boletim de ocorrência, as imagens também mostram quando a vítima para em frente de casa em um veículo Monza, e é surpreendido por dois desconhecidos em uma motocicleta de cor vermelha, que chegam debaixo de chuva. A esposa dele o acompanhava.

É possível ver pelo vídeo que os criminosos param ao lado do carro e um deles dispara cinco tiros em direção à vítima, que de dentro do veículo é atingida por dois projéteis no abdome, um na coxa e outro no pé. Em seguida, é possível ver a dupla fugindo em alta velocidade.

O homem desce do carro, abre o portão de casa, depois tenta pedir ajuda a um carro que para em frente ao local. Vizinhos observam o caso sem reação. A mulher grita e reclama que ninguém ajuda.

Depois a própria vítima entra de volta em seu carro e vai dirigindo até o pronto-socorro municipal, na região central de Araçatuba. Lá ele recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para a Santa Casa onde ficou internado. A Polícia Militar foi acionada por funcionários do PSM. O caso é apurado pela Polícia Civil.

Denúncia

Informações sobre envolvidos no caso podem ser passadas à polícia por meio dos telefones 190 e 197. O denunciante não precisa se identificar.

Fonte: RP10