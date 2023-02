Terceira rodada do Futsal de Férias com muitos gols no Gime

ANDRADINA – A terceira do campeonato de Futsal andradinense realizada na noite de terça-feira, 07, registrou muitos gols nos três jogos, uma média de 8 gols por partida, mostrando com isso que nesta fase classificatória, acontecerão muitas goleadas, já que ainda haverão confrontos entre equipes bem estruturadas, contando com jogadores de ponta do futsal local, contra outros times que tem em seu elencos muitos jovens e até adolescentes ainda, que usam a competição para adquirir experiência.

A boa presença do público tem sido outro fator observado, mesmo quando os jogos não são os mais bonitos de se assistir. Quando isso acontece, a partir do terceiro confronto da noite começa a deixar o GIME e ir pra casa, já que três jogos na noite é considerado bastante puxado e as partidas acabam terminando tarde.

Resultado das partidas:

AJAX FC 5 X 3 RODOVIÁRIA

As equipes do Ajax e Rodoviária fizeram um jogo movimentado e de 8 gols, com a vitória do Ajax por 5 a 3, mas poderia até ter sido um empate, já que os dois times tiveram em certo momento da partida, plenas condições de igualdade. O número de gols ajudou na estatística de uma média de 8 gols em cada uma das três partidas da noite.

Resta agora ao time da Rodoviária acertar alguns detalhes para não sofrer nova derrota, já que ficou a boa impressão de que dava para fazer melhor. Já o Ajax vai em busca de uma nova vitória no próximo compromisso para ficar com um bom saldo em busca de uma classificação à próxima fase. Não tem nada resolvido, mas começar uma competição dessas com uma vitória é tudo de bom, avaliaram jogadores e dirigentes da equipe.

JUVENTUDE CARVALHO GAS 8 X2 INTER EC

Mais uma vez aquela história: algumas equipes se reforçaram para a disputa dos campeonatos municipais, como o Futsal de Férias, ou outras competições para desempenhar um bom papel ao longo do torneio. É o que aconteceu nesta partida, a segunda da noite de terça-feira, quando o Carvalho Gás teve paciência e toque de bola para superar o folego e a empolgação inicial dos garotos do Inter, formado basicamente por amigos para jogarem bola, não importando o resultado.

Foram quase 15 minutos sem abertura do placar até o primeiro gol do Carvalho Gás. Mesmo assim, os “garotos” da Inter ainda lutaram muito enquanto tiveram folego e não deixaram o placar se dilatar no primeiro tempo.

A partir da segunda etapa não teve jeito e os gols foram acontecendo um atrás do outro e no final o placar de 8 a 2 foi até baixo, não pela falta de qualidade técnica dos “meninos” do Inter, isso eles já tem bastante, porém, aconteceu mais pela ímpeto e vontade de empatar ou fazer gols e não se proteger devidamente em sua defesa. Mesmo assim muitos desses garotos aparecerão futuramente em grandes equipes de Andradina e quem sabe até a nível estadual.

AZEVEDO PORTO JOÃO SOM 6 X 1 DONOS DA BOLA

Outra situação em que uma equipe bem estrutura e com bagagem de sobra, o Porto, contra uma equipe formada por garotos ainda e cuja a experiência conta muito no resultado final. O time do Donos da Bola resistiu quanto pode, mas não conseguiu evitar a goleada por 6 a 1 frente a um time bem mais experiente e acostumado a disputar finais de campeonato.

As partidas da noite de terça-feira, 07, serviram também para apresentar ao público presente garotos de 16, 17 anos, assim como na segunda-feira, 06, que um dia serão figuras carimbadas em grandes equipes do cenário futebolístico municipal. Vários deles tem o talento nato, faltando agora adquirir experiência e isso vai acontecer a medida que forem formando idade e participando de campeonatos futuros.