PM do 28º BPM/I conquista importante resultado em campeonato

TRÊS LAGOAS/MS – O SD PM Flávio, lotado no 1° Grupamento de Polícia (GP), do município de Itapura, uma das 12 cidades que compõem a área de abrangência do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior, conquistou neste sábado, 28, o 3° Lugar no Grand Prix de Mato Grosso do Sul de Jiu Jitsu. A conquista encheu de orgulho alunos e professores que treinam junto com o policial militar.

O referido campeonato é organizado pela Federação Sul-Mato-Grossense de Jiu-jitsu e foi realizado no Complexo Poliesportivo – Professor Eduardo Antônio Milanez, na cidade de Três Lagoas/MS.

Flávio disputou o campeonato em sua categoria, na faixa branca.