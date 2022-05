Polícia Civil e Conselho Tutelar de Andradina realizaram uma conscientização contra o abuso sexual infantil

ANDRADINA – Integrantes da Polícia Civil lotados na DDM – Delegacia de Defesa da Mulher e Conselho Tutelar de Andradina realizaram na manhã do último sábado, 21, uma ação de conscientização à população em geral contra o abuso sexual infantil e adolescente.

O evento foi realizado no cruzamento das ruas Paes leme e Alexandre Salomão, centro comercial da cidade e foram distribuídos centenas de panfletos informativos com o tema para orientar a população de como se proceder diante de uma situação de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, 18 de maio foi estabelecido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Neste dia, em 1973, uma menina de 8 anos, de Vitória (ES), foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. Seu corpo apareceu seis dias depois, carbonizado e os seus agressores nunca foram punidos. Com a repercussão do caso, e forte mobilização do movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, 18 de maio foi instituído pela Lei nº 9.970/2.000, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Desde então, esse se tornou o dia para que a população brasileira se una e se manifeste contra esse tipo de violência. (Fonte: Fundação Abrinq)