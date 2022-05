Dia do Desafio com “aulão” de dança no Centro Cultural na última quarta

ANDRADINA – Desde as sete da manhã da última quarta-feira (25), Andradina esteve empenhada em realizar pelo menos 15 minutos de exercícios. O objetivo do Dia do Desafio foi realmente este. Mudar a rotina daqueles que ainda não praticam exercícios ou fazem alguma atividade física.

Em Andradina as secretarias de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude e da Saúde, empenharam esforços para fazer valer a data, marcada pela movimentação de todos aqueles que se interessaram por alguma atividade, através da animação e entusiasmo.

Equipes das secretarias, com seus educadores de saúde e professores de educação física, promoveram várias opções para a população se movimentar e sair da rotina.

Durante todo o dia uma maratona de exercícios contavam pontos para Andradina, com milhares de pessoas envolvidas, e o final programado foi um “aulão” com os professores Alex, ‘Val’ e Daniel, encerrando as atividades do dia com dança as 18h30 daquele mesmo dia no Centro Cultural Pioneiros de Andradina.

Se você participou ou irá participar do Dia do Desafio, compartilhe seus registros com #DiadoDesafio #ChallengeDay #DíadelDesafío! Vamos construir um Dia do Desafio juntos! Ocupar espaços e conectar pessoas.

Secom/Prefeitura