Acusado de esfaquear esposa em Castilho é flagrado com maconha

CASTILHO – Um serviços gerais de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar na manha de sábado, 19, acusado de lesão corporal e posse de entorpecentes, Tudo aconteceu depois de desinteligência com sua amásia de 46 anos, e no entrevero ele a esfaqueou na panturrilha , além de ser flagrado com uma porção de maconha (Cannabis Sativa), pesando 2 gramas. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça e aguardando audiência de custódia. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu quando os policiais militares de Castilho, Cb PM Márcio e Sd PM Lucas, foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica pelo Pronto Socorro Municipal daquela cidade.

Naquela unidade hospitalar eles fizeram contato com o Médico, Dr Gabriel Carrilho, que informou que a vítima E., de 46 anos, estava internada sob seus cuidados devido a um ferimento produzido por faca em sua panturrilha direita, com algumas escoriações pelo corpo, com risco de ser entubada.

Perguntado a ela sobre os fatos, ela informou que o autor dos ferimentos seria seu amásio L., idade 26 anos, profissão serviços gerais.

A equipe deslocou até a residência de ambos, pelo bairro Nova York. No local foi constatado que o portão encontrava-se aberto, sendo possível visualizar grande quantidade de sangue pelo quintal, bem como dentro da residência.

Em vistoria no quintal, foi localizada uma porção de maconha de 2 gramas, porém a faca usada no crime não foi localizada.

Durante a preservação do local para perícia, o autor L. compareceu na residência e, indagado a respeito dos fatos, alegou desavenças com sua amasia, negando ter praticado o ato.

Diante da informação da vítima e comprovação das lesões, o acusado recebeu voz de prisão pelo crime de lesão corporal, sendo conduzido até o Pronto Socorro local para avaliação médica, onde foram constatadas pequenas escoriações na região da face e pescoço.

Ocorrência apresentada na Delegacia Seccional de Andradina, onde o Delegado de Plantão, Dr. Yan Loui Adania de Queiroz, ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante, ficando ele preso, à disposição da justiça.