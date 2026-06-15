Header Adds
Fique de olho

Destaques

gabriel_xavier2

Andradinense Gabriel Xavier chega por empréstimo ao Shenzhen Xinpengcheng Football Club

Após negociações amigáveis com o clube brasileiro Bahia, o jogador Gabriel Xavier está prestes a se juntar ao Shenzhen Xinpeng City, por empréstimo, até o final da temporada de 2026 da Superliga Chinesa. Gabriel chegou a Shenzhen e finalizou sua assinatura com o clube na sexta-feira (12).

gabriel_xavier2gabriel_xavier3Gabriel, brasileiro, joga como zagueiro, tem 1,90m de altura, pesa 85kg e foi revelado nas categorias de base do Bahia. Até maio de 2026, ele havia feito 137 jogos pelo Bahia em todas as competições, tendo um desempenho consistente no Campeonato Brasileiro Série A, Série B e Copa Libertadores. Como peça fundamental da defesa do Bahia, Gabriel ajudou repetidamente a equipe a alcançar seus objetivos de evitar o rebaixamento e conquistar o acesso à Premier League.

Gabriel disse: “Estou muito feliz por me juntar ao Shenzhen Xinpeng City e começar um novo capítulo na minha carreira. Como novo membro do clube, estou ansioso para conhecer os torcedores do Shenzhen em campo. Vamos trabalhar duro juntos nos próximos jogos. Vamos, Shenzhen!”

O diretor esportivo Daniel Stenz declarou: “A chegada de Gabriel agrega mais um jogador de peso ao elenco. Ele possui excelentes atributos físicos, ótimo posicionamento e muita calma com a bola. Tendo atuado por um longo período no Campeonato Brasileiro, ele chega ao Shenzhen Xinpeng City com grande entusiasmo. Com a janela de transferências da Superliga Chinesa prestes a abrir, agradecemos a Gabriel e ao Bahia FC por viabilizarem este empréstimo. Estamos ansiosos para ver Gabriel com a camisa azul-celeste em campo pelo Xinpeng City!”

Bem-vindo, Gabriel, à família Shenzhen New Pengcheng. Esperamos que ele se integre rapidamente à equipe, mostre suas habilidades em campo e trabalhe em conjunto para alcançarmos melhores resultados na segunda metade da temporada.

(Sérgio Nunes, com informações de Clube de Futebol Shenzhen Xinpengcheng)

Related Article

cavalgada1

Cavalgada resgata tradição nos festejos de ...

maio 24, 2026Comments off

ANDRADINA – A tradição sertaneja e a história da pecuária regional estarão em destaque nos festejos de 89 anos de Andradina com a realização da 14ª Cavalgada

andradina_inaugura2_1

Andradina inaugura Centro D...

A cidade de Andradina ganhou um novo espaço voltado

maio 23, 2026
Equipe do Apoio Rural foi a grande campeã do Torneio Interno do ATC na categoria 55+ ao vencer nas penalidades o GPinheiro Advocacia

Campeões do torneio intern...

Depois de empates nos tempos normais, as três partidas

maio 23, 2026
tea_andradina1

Prefeitura entrega novo esp...

A Prefeitura de Andradina inaugurou na quarta-feira (1) um

abr 05, 2026

Comments are closed.

error: Solicite a matéria por email!