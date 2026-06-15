Andradinense Gabriel Xavier chega por empréstimo ao Shenzhen Xinpengcheng Football Club

Após negociações amigáveis com o clube brasileiro Bahia, o jogador Gabriel Xavier está prestes a se juntar ao Shenzhen Xinpeng City, por empréstimo, até o final da temporada de 2026 da Superliga Chinesa. Gabriel chegou a Shenzhen e finalizou sua assinatura com o clube na sexta-feira (12).

Gabriel, brasileiro, joga como zagueiro, tem 1,90m de altura, pesa 85kg e foi revelado nas categorias de base do Bahia. Até maio de 2026, ele havia feito 137 jogos pelo Bahia em todas as competições, tendo um desempenho consistente no Campeonato Brasileiro Série A, Série B e Copa Libertadores. Como peça fundamental da defesa do Bahia, Gabriel ajudou repetidamente a equipe a alcançar seus objetivos de evitar o rebaixamento e conquistar o acesso à Premier League.

Gabriel disse: “Estou muito feliz por me juntar ao Shenzhen Xinpeng City e começar um novo capítulo na minha carreira. Como novo membro do clube, estou ansioso para conhecer os torcedores do Shenzhen em campo. Vamos trabalhar duro juntos nos próximos jogos. Vamos, Shenzhen!”

O diretor esportivo Daniel Stenz declarou: “A chegada de Gabriel agrega mais um jogador de peso ao elenco. Ele possui excelentes atributos físicos, ótimo posicionamento e muita calma com a bola. Tendo atuado por um longo período no Campeonato Brasileiro, ele chega ao Shenzhen Xinpeng City com grande entusiasmo. Com a janela de transferências da Superliga Chinesa prestes a abrir, agradecemos a Gabriel e ao Bahia FC por viabilizarem este empréstimo. Estamos ansiosos para ver Gabriel com a camisa azul-celeste em campo pelo Xinpeng City!”

Bem-vindo, Gabriel, à família Shenzhen New Pengcheng. Esperamos que ele se integre rapidamente à equipe, mostre suas habilidades em campo e trabalhe em conjunto para alcançarmos melhores resultados na segunda metade da temporada.