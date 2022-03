Posto Viajantes é vítima de tentativa de roubo

É a segunda vez em menos de uma semana que o estabelecimento comercial é vítima de crimes semelhantes. No total 4 envolvidos foram presos nas duas ocasiões

ANDRADINA – O morador em situação de rua, Matheus da Silva Feitosa, o “Baiano”, de 26 anos, , foi preso por uma equipe de segurança na madrugada deste domingo, 20, acusado de tentativa de roubo contra o Posto Viajantes, localizado no trevo da Av. Rio Grande do Sul com rodovia Integração (SP 563). Com apoio da Polícia Militar, ele foi encaminhado ao plantão policial e indiciado por roubo tentado, ficando à disposição da Justiça.

A prisão do acusado na madrugada deste domingo, por volta das 03h30, quando policiais militares de Andradina foram acionados para atendimento de ocorrência de tentativa de roubo pelo posto Viajantes.

No local os PMs tomaram conhecimento que o indivíduo, com o rosto coberto por uma máscara e armado com uma faca, tentou praticar roubo contra um frentista, sendo preso em flagrante pela equipe de segurança do local.

Os policiais então prestaram o devido apoio, encaminhando a ocorrência ao Plantão Policial onde ele foi autuado em flagrante pelo crime acima citado, sendo recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.

DETIDO ANTERIORMENTE

O mesmo rapaz, oriundo do estado do Pará e não da Bahia, como muitos pensam, está vivendo em situação de rua desde que deixou a prisão anteriormente e está desde então ocupando casas abandonadas do bairro Àlvaro Gasparelli, foi detido no dia seguinte ao roubo ocorrido no dia 12 deste mês contra o mesmo Posto Viajantes e estaria diretamente envolvido no crime, conforme afirmou aos policiais militares. O delegado plantonista registrou a ocorrência por portaria e passou para a equipe de investigação apurar o caso, liberando o acusado naquele dia após o término da ocorrência.