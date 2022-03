Aposentado de 89 anos é preso acusado de posse ilegal de arma de fogo e munições

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar prendeu na última quinta-feira, 17, um aposentado de 89 anos, acusado de posse ilegal de arma de fogo e munição, ao ser flagrado com um revólver de Air Soft, uma espingarda de pressão, os dois calibres 4,5mm, um revólver calibre .32, marca Rossi, 10 munições do mesmo calibre. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça. As armas e as munições foram apreendidas.

A prisão do octagenário aconteceu por volta das 17h de quinta-feira, 17, quando os policiais militares de Mirandópolis receberam denúncia versando sobre porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes pela Rua Marechal Deodoro da Fonseca,

Imediatamente as equipes com 1° Sgt PM Xavier, Cb PM Francisco, Cb PM Leandro, Cb PM Lisboa, Cb PM Sousa, Cb PM Teramusse, Sd PM Zacarim, Sd PM Toledo e Sd PM Miloch, com apoio do Cmt da 3ª Cia PM – Cap PM Jean, além da Equipe Tático Comando – 1° Ten PM Douglas e 1° Ten PM Guilherme Dias; CFP )Comando Força Patrulha_ – 1° Ten PM Mário e Cb PM Silvio; Equipe FT do 1° Sgt PM Fernandes e Equipe FT do 1° Sgt PM Crepaldi, foram ao local e fizeram contato com a doma de casa A., de 43 anos e o pintor I., de 38 anos, moradores da residência.

Depois de informá-los sobre as denuncias, ambos autorizaram vistoria na residência, durante a qual os policiais encontraram um revólver de Air Soft, calibre 4,5mm, alimentado por CO2, cromado e uma espingarda de pressão do mesmo calibre.

Constataram ainda, no relógio medidor de energia, indícios de adulteração, que caracterizaria furto de energia. Acionada a Polícia Técnico Científica e a concessionária de Energia ELEKTRO, ambas não compareceram, não ficando caracterizado o flagrante.

Na sequência da revista, já nos fundos do quintal, onde existiam outras residências, os PMs localizaram 10 estojos de munição de revólver, calibre .32, próximo à residência do aposentado.

Questionado sobre as armas de air soft e de pressão, ele declarou que estava guardando os cartuchos e uma arma de fogo para uma pessoa que ele desconhecia. Feita a busca em sua residência, os policiais encontraram, no interior do guarda roupas, um revólver calibre .32, marca Rossi, com cinco munições intactas, pronto para o uso.

Diante das evidências, o aposentado recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com A. e I., até a Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentado ao delegado, que ratificou a voz de prisão dada à R., o autuando em flagrante por Posse Irregular de Arma e Munições, o recolhendo ao cárcere, à disposição da justiça.

Foi procedida a apreensão da espingarda de pressão e do revólver de Air Soft, sendo A. e I. liberados ao término da ocorrência.