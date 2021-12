Andradinenses estão entre os primeiros no Mundial de Jiu Jitsu

ANDRADINA – Três andradinenses fizeram bonito no Mundial de Jiu-jitsu organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu esportivo (CBJJE).

No campeonato os atletas lutaram representando a Equipe Budokai Jiu-Jitsu e a cidade de Andradina. “Nunca antes na história do esporte atletas tiveram um desenvolvimento tão grande”, disse o diretor de Esportes/Modalidades, Rogério Casonato.

Luciano de Souza Prazeres foi medalha de bronze no Mundial de Jiu-jitsu. Ele é atual campeão brasileiro e vice campeão paulista do esporte.

Edivaldo José Soares foi medalha de prata no Mundial de Jiu-jitsu. Ele é atual campeão paulista. Tales Job Assunção, foi medalha de prata no Mundial de Jiu-Jitsu. Ele foi campeão paulista em 2020. “Eles treinaram com todas as adversidades que aconteceram neste ano de pandemia. Agora o foco é ir mais além e aumentar a participação de Andradina nestes eventos”, comentou Casonato.

Jiu Jitsu em Andradina

O jiu jitsu tem uma história recente, de uns 20 anos em Andradina e hoje tem uma certa visibilidade graças a esportistas como eles que sempre estão em campeonatos, mantendo os histórico de campeões.

Andradina agora vai ter um projeto voltado para o jiu-jitsu, como acontece com o judô. “Nós vamos dar prioridade para as crianças e jovens, como um projeto social e tenho certeza que esses campeões serão espelhos de uma nova geração”, finalizou.

Secom/Prefeitura