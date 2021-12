Prefeitura e Sucen vÃ£o unir forÃ§as contra arboviroses

ANDRADINA – Agentes da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) e da Secretaria Municipal de Saúde se reuniram na última terça-feira (30), para tratar de uma parceria com o objetivo de realizar um trabalho de prevenção contra as arboviroses em Andradina.

Segundo explica a Coordenador da Atenção Básica, Carla Back, as arboviroses, em geral, são vírus transmitidos pela picada de artrópodes hematófagos, como o Aedes Aegypti, que podem causar doenças em seres humanos.

A iniciativa pretende lançar uma grande ofensiva contra, principalmente a dengue, zika vírus, chikungunya e também prevenir os acidentes com escorpiões.

A discussão da iniciativa teve a presença do Secretário de Saúde Dr João Leme, do vice prefeito, Dr Paulo Assis, dos secretários de Governo, Assuntos Parlamentares e Institucionais, Ernesto Júnior. Do secretário de Administração, Modernização, Defesa Social e Gestão de Pessoas, Edgar Dourado Matos, do Secretário da Fazenda, Planejamento, Gestão Fiscal, Controladoria e Transparência, Norival Nunes, da Educadora de Saúde, Eloá Pessoa, de Rubens Navarro Matilde, da Sucen Estadual, Tania Maria Sexto, Agente de Saúde e da secretaria Adjunta da Saúde, Maristela Marinho.

Eles se reuniram para discutir as ações para o período em que aumenta a incidência de focos do mosquito Aedes Aegypti. O trabalho pretende unir a expertise e força de trabalho da Secretaria e Sucen para vencer a batalha contra essas doenças, principalmente a Dengue.

A ação deve promover o remanejamento de profissionais, a gratificação e treinamento para uma verdadeira operação de guerra que avança pelo fim de ano e início de 2022, onde a incidência dessas doenças aumenta com a chegada dos períodos mais chuvosos.

Secom/Prefeitura