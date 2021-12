1ª Dama e secretária entregam bicicleta a criança do Timboré

ANDRADINA – Uma ação social realizou o sonho de uma criança do Assentamento Timboré/Porto de Areia. Numa campanha, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Promoção Social de Andradina, foi realizada uma rifa para o sorteio de uma bicicleta doada pela Bicicletaria Mazotti.

A Primeira Dama Juçara Lopes e a secretária de Promoção Social, Silvana Santos Silva, agradecem ao empresário Carlinhos Mazotti, que colaborou com a campanha, marcada no final por uma dose dupla de felicidade.

“A população colaborou fazendo a sua parte para o sucesso desta promoção e quem ganhou o prêmio foi o Sub Secretário de Esportes Lazer e Juventude, Fabrício Indião, que realizou a doação imediatamente para realizar o sonho do pequeno Caique, que é morador do Timboré”, explicou Silvana Silva.

O dinheiro arrecadado com a promoção servirá para custeio de algumas obras sociais desenvolvidas pelo fundo social em parceria com a Secretaria de Promoção Social, que atuam para a melhoria de vida das famílias mais carentes do município.

“Nossas ações são humanitárias e vão em socorro das famílias necessitadas. Elas só são possíveis através da união de esforços e temos a sorte de contar com empresários e pessoas sensíveis aos problemas da cidade”, disse Juçara Lopes.

Silvana Silva pediu que a população continue apoiando as ações pelo desenvolvimento social, seja com doações ou apoio nas promoções desenvolvidas no decorrer de todo o ano. “Por conta dessa pandemia, as dificuldades econômicas das famílias aumentaram bastante”, disse.

Secom/Prefeitura