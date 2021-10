Polícia Rodoviária prende indivíduo furtando combustível e descobre quadrilha especializada

ARAÇATUBA – A Polícia Rodoviária prendeu na manhã desta terça-feira, 26, um funcionário de uma empresa de transportes acusado de furto, depois de flagrado com vários galões de combustível pertencente ao veículo da empresa que ele trabalha. Encaminhado para a Central de Flagrantes, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça até audiência de custódia. Foram apreendidos o veículo e combustível para perícia posterior.

A prisão do acusado aconteceu às 9h30, durante o desencadeamento da operação “Interior Mais Seguro”, quando as equipes nas viaturas R-02418, 1º Sgt PM Breno e Cb PM Augusto; e R-02424, Cb PM Rafael e Sd PM Setolin, avistaram um veículo escondido no meio do mato além do acostamento do km 053, da rodovia SP-463, trecho que passa por Araçatuba.

Ao realizar abordagem foi verificado um indivíduo com vários galões de combustível. Indagado a respeito do material localizado, ele informou que fazia o furto do combustível dos veículos pertencentes a empresa em que trabalha, e que além dele, havia outros funcionários que realizavam a mesma conduta.

Após diligências na empresa lesada, foi verificado que a quadrilha desviava combustível, sendo que os funcionários abasteciam os veículos e depois retiravam, inclusive já existindo boletins de ocorrência a respeito.

O detido foi detido e conduzido ao Plantão Policial de Araçatuba/SP, onde foi registrada a ocorrência de furto, apreendido o veículo e combustível para perícia posterior. O acusado foi ouvido e liberado ao final da ocorrência.