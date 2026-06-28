Arraia do ATC tem participação de grande público, mesmo com frio intenso

ANDRADINA – Mesmo com a onda de frio intensa que caiu sobre Andradina no último final de semana, e persiste durante esses dias, centenas de pessoas compareceram ao Arraiá do ATC – Andradina Tênis Clube realizado na noite do último sábado (20), em seu ginásio poliesportivo. O evento já se tornou tradicional e estava em sua terceira edição. O arraiá literalmente aqueceu os corações dos associados “atecenenses”, seus familiares e amigos do maior clube de Andradina e região.

Quem compareceu pode vivenciar momentos agradáveis com uma voa música da dupla Lucas e André, degustação de muitos doces típicos da época, uma boa cerveja gelada, quentão, refrigerantes e pipoca, encontros e muitas risadas de grandes amigos marcaram o evento promovido ´pela diretoria do ATC.

Cada detalhe foi preparado com carinho pela diretoria para proporcionar momentos inesquecíveis para todos associados e convidados.

PALAVRA DO PRESIDENTE

O presidente do ATC, o advogado Maurício Carneiro emitiu nota publica nas redes sociais do clube:

“Gostaria de agradecer a presença de todos os associados e convidados, que mesmo no frio compareceram e ajudaram a abrilhantar essa grande festa, consolidando o nosso arraia como um dos melhores da cidade.

E agradecer especialmente aos nossos colaboradores e à todos os membros da Diretoria do clube, pois sem a ajuda deles, nada disso seria possível”.