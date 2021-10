Morador em situação de rua é preso por tentativa de furto em serralheria

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de domingo (24), o morador em situação de rua, Alexandre Urbano de Godoy dos Santos, o Godoy ou “Magrão”, 39 anos, acusado de tentativa de furto contra uma serralheria localizada na rua José Ramalho, bairro Piscina. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça até audiência de custódia. Ele não conseguiu levar nada do estabelecimento comercial.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento numa serralheria. Assim que chegaram ao local fizeram contato com o proprietário da empresa e constataram que havia um buraco na parede dos fundos, o que proporcionou a entrada do criminoso.

Dentro da serralheria havia um veículo Fiat Uno, que estava destrancado, e sobre o capô tinha um aparelho do tipo toca CD automotivo, juntamente com sua fiação. Os PM notaram que o escritório estava todo revirado, bem como havia algumas ferramentas próximas ao portão da entrada, já separadas para serem subtraídas.

Durante buscas no interior da empresa, os policiais militares surpreenderam um homem escondido atrás de um portão, o qual foi detido e submetido à busca pessoal. Questionado sobre o que fazia ali, confessou a prática do delito, motivo pelo qual recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto tentado e foi apresentado no plantão permanente de Polícia Judiciária, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Foram recuperados toca CD; diversas ferramentas e fiação elétrica, que o acusado não teve tempo de furtar, já que foi surpreendido pela Polícia Militar.