Jovem é morto a tiros dentro do carro

Suspeito do crime havia marcado encontro com a vítima, que também estaria armada com um revólver calibre 38 que foi apreendido.

AVANHANDAVA – Jhony Lauro Alves, 25 anos, morador em Avanhandava (SP), foi morto a tiros na noite de segunda-feira (25), dentro do carro dele. O crime aconteceu em um cruzamento próximo à casa do suspeito, que havia marcado um encontro com a vítima para conversarem. No carro de Alves a polícia encontrou um revólver com um munição picotada.

Segundo o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu por volta das 23h, no cruzamento da rua Progresso com a Coronel Antônio Flávio. Um amigo da vítima contou à polícia que momentos antes os dois participavam de um churrasco.

De acordo com ele, por volta das 22h50 Alves recebeu mensagem do suspeito no celular, informando que queria conversar com ele e marcando um encontro no local onde ocorreu o crime. Cinco minutos depois, ele ficou sabendo que o amigo havia sido assassinado a tiros e o encontrou já sem vida, dentro do carro, no cruzamento onde iria se encontrar com o suspeito.

Ciúmes

Ainda de acordo com a testemunha, suspeito e vítima já haviam se desentendido, inclusive com troca de agressões em outubro do ano passado. O desentendimento teria ocorrido porque Alves teria um relacionamento amoroso com uma cunhada do suspeito.

Assim que foi informada do crime, equipe da Polícia Civil foi ao local, onde acompanhou a perícia. Durante os trabalhos foi apreendido um revólver calibre 38 que estava carregado com cinco munições intactas e uma picotada. A arma foi encontrada dentro do carro da vítima, junto com um celular.

Reconhecido

Segundo a polícia, imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento de um prédio comercial nas imediações mostram a vítima chegando ao local do encontro em um VW Gol vermelho. O autor dos disparos o aguardava, parado em pé, na esquina.

Os dois passaram a conversar, com Alves ainda de dentro do carro. As imagens mostram que quando a vítima tentava deixar o local com o veículo, tiveram início os disparos, que a atingiram no peito, na barriga e no ombro.

Ainda de acordo com a polícia, a testemunha reconheceu o suspeito como sendo a pessoa que aparece nas imagens fazendo os disparos contra a vítima.

Após a conclusão da perícia o corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. O revólver e o celular de Alves foram apreendidos para perícia e um inquérito será instaurado. Até a manhã desta terça-feira (26) o suspeito não havia sido encontrado.

Hoje+ Araçatuba