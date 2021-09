Caminhoneiro é preso após ser flagrado com mais de 700 quilos de cocaína em rodovia de Catiguá

De acordo com o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), droga foi encontrada escondida debaixo de carga de cocos. Homem confessou que levaria os tabletes do entorpecente para São Paulo.

CATIGUÁ – Um caminhoneiro foi preso ao ser flagrado com mais de 700 quilos de cocaína na Rodovia Washington Luis, em Catiguá (SP), na tarde de quinta-feira (16). De acordo com o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), equipes realizavam patrulhamento de rotina quando decidiram abordar o motorista do veículo.

Durante vistoria, policiais encontraram 630 tijolos de cocaína escondidos debaixo de uma carga de cocos.