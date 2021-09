Forças de segurança se reúnem em busca de aprimorarem estratégias de combate ao crime

ARAÇATUBA – Na última terça-feira (14), o Comandante do Policiamento do Interior – Dez (CPI 10), coronel Rodrigo Arena, recebeu na sede do CPI-10 o delegado de polícia Diretor do DEINTER-10, Mauro Gabriel, acompanhado por outros delegados de polícia da região, o Diretor do IML de Araçatuba, Fábio Bombarda, com uma comitiva de peritos, policiais militares do Policiamento Ambiental e Rodoviário, e os comandantes do 2º e 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sedes em Araçatuba e Andradina, respectivamente, e do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia.

O encontro teve por finalidade a realização de análises dos indicadores criminais de nossa região, para o planejamento de estratégias entre às instituições, com intuito de realizar o combate eficaz ao crime e aumentar a sensação de segurança à população local.

Foi a primeira reunião entre as instituições de segurança realizada na sede do Comando de Policiamento do Interior – Dez este ano, a outra reunião já havia sido feita na sede do DEINTER-10.

São as Forças de Segurança do Estado de São Paulo trabalhando juntas em prol de um bem maior: o cidadão!