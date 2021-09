Funsep/Cavaleiros e Vira Latas empatam em amistoso no Rolex

ANDRADINA – As equipes do Funsep/Cavaleiros, da cidade de Andradina e Vira Latas, de Castilho, se enfrentaram na tarde de sábado (11), em partida amistosa realizada a partir das 17h no clube Rolex, como parte do intercâmbio entre participantes do esporte rei e estreitamento de relação de amizade entre jogadores, comissão técnica e torcedores das duas cidades. O jogo terminou sem abertura no placar.

O jogo começou pouco minutos depois das17h, tendo as duas equipes se dedicado com muito empenho na marcação, principalmente em seu meio de campo, já que as dimensões mais reduzidas do campo do clube Rolex, o menor espaço de mini campo entre clubes da cidade, facilitou o serviço dos jogadores. Foi um jogo bastante truncado, tamanha a dedicação na marcação de cada adversário.

No segundo tempo a equipe da Funsep/Cavaleiros foi com tudo para cima do bom time dos Vira Latas, criando inúmeras oportunidades, mas o gol teimou em não sair por alguns detalhes de finalização e a boa atuação do goleiro adversário.

Ao final do encontro amistosos os dois treinadores se sentiram satisfeitos pelo bom futebol apresentado e na certeza de estarem no caminho certo para a participação em futuros campeonatos, quando as autoridades de saúde estadual e municipal deram o seu aval para a realização de eventos esportivos a nível de competição

ELENCO

FUNSEP/CAVALEIROS: Ualisson, Sereia, Veron, Matheus Mattos, Matheus dos Santos, Anderson, João, Victor Drick, Pelé, Nildo, Anginho, Li, Sergipe, Clayton, Heverthon. O técnico da Funsep/Cavaleiros é o Adriano.

VIRA LATAS: O time do Vira Latas estava escalado com Toninho, Murilo, Bozó, Kawan, Ricardo, Diego, Claudinho, Andrezinho e Luciano.

PRÓXIMO AMISTOSO

A equipe andradinense da Funsep/Cavaleiros realiza outro amistoso no próximo sábado (18), a partir das 16h30 (em ponto), contra o time da Segunda Aliança (Mirandópolis), no campo da AFUP – Associação dos Funcionários da Penitenciária de Andradina, localizado na rua Sebastião Arantes, via de acesso ao aeroporto de Andradina.

MIL NOTICIAS/Agência