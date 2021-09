Polícia Federal prende mais um suspeito em operação contra quadrilha que atacou bancos em Araçatuba

Ataque a agências bancárias foi registrado no dia 30 de agosto e deixou três mortos na cidade.

ARAÇATUBA – A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (14) uma operação contra a quadrilha investigada por atacar agências bancárias de Araçatuba (SP). O oitavo suspeito de participar do crime que deixou três mortos na cidade foi preso na ação.

Ele foi localizado durante o cumprimento do mandado de prisão temporária na capital paulista, foi interrogado e encaminhado ao presídio, onde permaneceu à disposição da Justiça Federal.

Segundo a PF, a 1ª Vara Federal de Araçatuba também expediu 20 mandados de busca e apreensão. Com o apoio da Polícia Militar, foram cumpridos dois em Araçatuba, um Guarulhos, seis em São Paulo, oito em Campinas e três Piracicaba (SP).

Segundo a Polícia Federal, as equipes trabalham na identificação e prisão dos integrantes da organização criminosa. Atualmente, oito pessoas envolvidas no roubo foram presas, além de outras três que foram identificadas, mas morreram após o crime.

Terror em Araçatuba

Criminosos fortemente armados atacaram três agências bancárias no Centro de Araçatuba, no início da madrugada do dia 30 de agosto. A ação durou duas horas, entre ataque às agências, tiroteio e fuga.

G1