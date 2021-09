PM captura empresário com dívida de mais de R$ 50 mil de pensão alimentícia

CASTILHO – Um empresário de 56 anos, morador da cidade de Mairinque/SP (região de Sorocaba), foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (10), por força de uma Mandado de Prisão (MP) em seu desfavor, expedido pelo Comarca de são Paulo, por dívida de pensão alimentícia no valor de de R$ 50.277,06. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castilho onde o delegado, Dr. Raoni Manoel Spetic da Selva determinou a elaboração do boletim de ocorrência para cumprimento da ordem judicial, determinando a liberação do conduzido ao término dos trabalhos em cumprimento aos protocolos referentes à pandemia de Covid-19.

A detenção do procurado aconteceu durante o deslocamento do Comandante de Pelotão, 1°sgt PM Estigarribia, junto com Cb PM Patrícia, Sd PM Lucas, de Castilho para Nova Independência, quando o sargento visualizou um veículo Fiat Uno, de cor branca, transitando pela rodovia SPV 08, km 02, sendo que o condutor, ao avistar a viatura militar, demonstrou demasiado nervosismo.

Diante da suspeita, foi efetuada pesquisa via COPOM para o emplacamento do veículo, sendo informado que havia, contra o proprietário e provável condutor, um mandado de prisão em aberto.

Desta feita, o veículo foi abordado e o condutor R., 56 anos, empresário, morador da cidade de Mairinque/SP, foi revistado e nada de irregular sendo encontrado em seu poder.

Em consulta mais aprofundada, ficou constatado que havia contra ele um Mandado de Prisão em aberto, de natureza cível, (Não pagamento de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 50.277,06), expedido pela Comarca de São Paulo – Fórum de Jabaquara, com pena de 23 dias de prisão.

Diante disso, R., foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castilho onde o Delegado, Dr. Raoni Manoel Spetic da Selva determinou a elaboração de boletim de ocorrência para cumprimento da ordem judicial, determinando a liberação do conduzido ao término dos trabalhos em cumprimento aos protocolos referentes a pandemia de Covid-19.