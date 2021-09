Homem é preso após ser flagrado com mais de 100kg de maconha dentro de carro em Fernandópolis

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista transitava com um veículo GM/Prisma, com placas de Campos do Jordão, pela rodovia Euclides da Cunha e ao passar pela base da Polícia Rodoviária despertou suspeita dos policiais. Ele foi acompanhado até Fernandópolis e demais viaturas da PM ficaram de prontidão.

O motorista chegou a entrar na marginal Luiz Brambati e retornou novamente a pista. Quando percebeu o cerca na rodovia, voltou a marginal, mas foi seguido e interceptado na rua Santa Catarina.

Dentro de várias caixas de papelão foram encontrados vários tabletes da droga e o rapaz, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante, sendo conduzido ao Plantão Policial.