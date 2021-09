Polícia Militar Rodoviária prende trio na “Barrageiros” por tráfico de droga

CASTILHO – Três pessoas foram presas pela Polícia Militar Rodoviária na noite do último dia 02, quando transitavam em dois veículos pela rodovia Gerson Dourado Oliveira, a “Rodovia dos Barrageiros” (SP 595), acusados de tráfico de entorpecentes depois que foram localizados em um dos automóveis um total de 203 tabletes de maconha, pesando 230 Kg e 129 pacotes de Skank, pesando pouco mais de 40 kg. Encaminhados para a Polícia Federal de Araçatuba,foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. As drogas e os dois automóveis foram apreendidos.

As detenções dos acusados aconteceram próximo das 22h20, durante operação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Federal, quando equipes TOR – Tático Ostensivo Rodoviário do 2º BPRv, abordaram no km 002+200, da “Rodovia dos Barrageiros”, trecho que passa pelo município de Castilho, um veículo FIAT Argo, na cor vermelha, placa de Belo Horizonte/MG, ocupado por um casal, que fazia a função de batedor.

Logo em seguida foi abordado também o veículo VW/Gol, na cor prata, com placas de Campo Grande/MS, e durante a vistoria veicular, no seu interior foram localizadas as verdadeiras placas, de Belo Horizonte/MG; além de diversos tabletes de maconha e skunk.

Os 03 indivíduos foram presos pelo crime de tráfico de drogas, e conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba/SP, onde foram autuados em flagrante delito, permanecendo à disposição da Justiça.

Drogas apreendidas: 203 tabletes de maconha, pesando 230,5 Kg, além de 129 pacotes de Skank, pesando 40,320 kg.