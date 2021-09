Morador de Guaraçaí é preso acusado de tráfico de entorpecentes

GUARAÇAÍ – A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (06), o desempregado R. F. P. A., de 23 anos, residente no bairro Nossa Senhora Aparecida, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrá-lo com 05 pedras de crack, sendo duas maiores), além de R$ 20,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão judicial se responde ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pela cidade de Guaraçaí, com o objetivo de reprimir o Tráfico de Entorpecentes, quando os policiais da equipe com sargento PM Fagundes, Cb PM Ceballos e Cb PM Diletti, tomaram conhecimento de denúncia sobre o crime de tráfico de entorpecentes, citando o nome do denunciado.

Imediatamente os policiais militares foram para o endereço indicado, avistando o denunciado na companhia de várias pessoas, sendo todos abordados e revistados. Com o grupo nada de ilícito foi localizado.

Com o denunciado, já com registro de passagens criminais anteriores por porte de entorpecentes e violência doméstica, localizaram em suas roupas cinco porções de crack embaladas em papel alumínio, prontas para a venda, além de R$ 20,00 em dinheiro.

Durante os questionamentos sobre as denuncias, o acusado admitiu a traficância, informando que tinha comprado o entorpecente em Andradina e já havia vendido uma pedra de menor tamanho pelo valor de R$20,00. Havia com ele outras cinco unidades, sendo duas delas maiores e que seriam vendidas por R$ 50,00 cada uma.

Diante das evidências e do material ilícito localizado, a ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente de Andradina, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, autuando o conduzido em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, recolhendo-o ao cárcere, à disposição da justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.