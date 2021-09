Ajudante geral de Castilho é preso ao roubar celular usando uma faca

CASTILHO – Um ajudante geral de 23 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada de segunda-feira (06), acusado de roubar um telefone celular mediante o uso de arma branca (faca), para ameaçar a vítima. A ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança. O acusado foi conduzido ao plantão permanente onde o delegado, dr. Tadeu Aparecido Carvalho de Coelho, ratificou a voz de prisão ao autor, elaborando boletim de ocorrência de natureza roubo, permanecendo à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe composta por cabo PM Marcio e soldado PM Douglas realizava patrulhamento pela área central de Castilho, quando depararam com o ajudante geral transitando pela rua Getúlio Giareta sentido à linha férrea, e ele, ao perceber a aproximação da viatura policial, portou-se de maneira suspeita, sendo prontamente abordado e revistado.

Na busca pessoal nada de ilícito foi localizado com ele, porém, durante os questionamentos devido sua atitude, os policiais suspeitaram que ele poderia ser o autor de um roubo de aparelho celular ocorrido horas antes por Castilho com uso de uma faca como instrumento de ameaça.

Na imagem do roubo, repassada à equipe policial, o indivíduo do vídeo parecia demais com o abordado.

Diante dessa suspeita, os PMs solicitaram que ele franqueasse a entrada em sua residência para averiguação.

Durante a revista domiciliar, os PMs localizaram sobre a cama, uma camiseta de cor laranja e debaixo do colchão uma pochete de cor preta da marca Oakley e uma capa de proteção de cor fumê, compatível com o aparelho da marca Xiaomi MI 8 lite, objeto do roubo, e dentro de uma gaveta de roupas, uma faca do cabo azul, de aproximadamente 20 cm de lâmina.

Em contato com as vítimas do roubo, elas reconheceram o homem como autor do roubo, bem como a camiseta de cor laranja, a pochete preta, a faca, e a capa do aparelho celular, que em sua lateral estava escrito “designed by Xiaomi”, compatível com o aparelho modelo mi 8 lite da marca Xiaomi.

Questionado sobre os fatos, o ajudante geral ter cometido o roubo. O aparelho celular roubado, que já teria sido trocado por drogas, não foi localizado.

“J.” recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão permanente da Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado, dr. Tadeu Aparecido Carvalho de Coelho, ratificou a voz de prisão ao autor, lavrando-se boletim de ocorrência de natureza roubo, permanecendo o autor à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto.